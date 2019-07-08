Это нужно знать каждому грибнику. Собираем лисички правильно

Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло почти все запреты для населения на сбор грибов и ягод в лесу.

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: Действительно, на сегодня у нас осталось три района, где запрещено посещение лесов. Это Столбцовский, Пуховичский и Узденский районы. Но я думаю, что в ближайшие дни с учетом сложившихся погодных условий – дожди проходят – и в этих районах у нас тоже будут запреты отменены.

Была информация, что лисички (особенно мелкие) собирать нельзя.

Леонид Шахлевич:

Доказано, что это не наносит особый вред окружающей среде. То есть размер лисички не играет роли, и поэтому это не является сейчас нарушением. Можно собирать лисички любых размеров, только не нарушать при этом почвенный покров. То есть зачастую для того, чтобы найти такие вот мелкие лисички, поднимали мох, нарушали подстилку лесную. Вот это уже нарушение.