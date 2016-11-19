В Минске провели эксперимент, который помог убедиться водителям в пользе детских автокресел

Новости Беларуси. Столичным водителям и пассажирам 19 ноября предложили убедиться в пользе детских автокресел. В Минске прошел своеобразный эксперимент:

легковую машину, в салоне которой находилась кукла, перевернули на 360 градусов.

Краш-тест напоминал картину реального ДТП. Игрушка была в детском кресле, но не закреплена ремнем безопасности. В итоге, после переворота она оказалась в другой части салона.

В реальной ситуации, ребенок мог бы получить серьезные травмы.

Эксперимент провели в рамках проекта — стань экспертом по безопасности своего ребенка в машине. Он реализуется при поддержке Международной автомобильной федерации. Подобные мероприятия пройдут по всей стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Вакульчик, автовладелец:

Страшно не было, я чувствовал себя в безопасности. Теперь понятно, как они работают вообще. Хотя мы все делаем на автомате, на этом тренажёрчике я понял, для чего они нужны на самом деле. Короче, вещь полезная.