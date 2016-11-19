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В Ленинском районе Минска 19 и 20 ноября морские и речные деликатесы можно купить по ценам производителя

19 ноября 2016 14:09
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Новости Беларуси. Продукция по ценам производителя. В Минске проходит рыбная ярмарка. Большой улов ждет любителей рыбы в Ленинском районе. Форель, карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, сома и прочие морские и речные деликатесы здесь можно купить с хорошей экономией для своего кошелька.

В ассортименте также копчёно-вяленая продукция и мороженые полуфабрикаты.

Ярмарка будет открыта и 20 ноября.

К слову, на прошлых выходных рыбные дни были в Московском районе. И тогда минчане купили более 10 тонн продукции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Ярмарки в Минске

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