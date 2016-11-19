Сквер Котовка в Минске: прошлое, настоящее и будущее деревенского оазиса в центре города

Когда-то это была окраина Минска. Сегодня – практически центр. Здесь, в границах улиц Некрасова, Собинова, Олешева, Восточной и Коморовского кольца, расположился уютный район Сельхозпоселка. Полотно деревянных домов прорезали современные высотки. Со старыми срубами соседствуют роскошные коттеджи.

Истории практически всех жителей нынешнего Сельхозпоселка в чем-то похожи. Осваивать эту территорию Минска горожане начали в 30-ые годы прошлого века. Однако грянула война и поселок практически опустел. Его новая жизнь началась в 50-ые. В то время получить квартиру в столице было практически невозможно, поэтому справлялись своими силами.

Наталья Дарьевская:

Сельхозпоселок начал строиться после войны. Это та вещь, когда было сложно получить какое-то жилье, город восстанавливался после войны. Здесь очень многие начинали жить во времяночках. За лет 10-15 были построены достаточно приличные дома сельского типа, с удобствами во дворе, но это были свои уютные, добрые и теплые.

Владимир Новицкий:

Практически не было коммуникаций никаких, водопровода. Дома строились горьковским способом, то есть наши родители их сами строили.

Горьковским метод назвали в честь города Горького. Именно там впервые в Советском Союзе начали строить дома с использованием труда будущих жильцов. Днем люди работали на заводах, а по вечерам возводили свои дома.

Владимир Новицкий:

В 1980 году у нас сделали капитальный ремонт, провели газ, отопление газовое. Начиналось с печек, дров, брикетов.

Память о том времени еще хранят некоторые улицы. Например, на Гало еще осталась та самая – первая брусчатая дорога.

Гордятся жители Сельхозпоселка и добрососедскими отношениями, которых лишены жители многоэтажек. Ведь здесь, словно в большой деревне, все друг друга знают и всегда помогут.

Жители Сельхозпоселка с огромным трепетом относятся к любимому скверу «Котовка». Здесь прошло их детство. Сейчас на тех же горках резвятся их дети и внуки.

Николай Стерликов:

Я родился в 1959 году, на Первом тиражное переулке, дом 12. В нашем скверике – «Котовке» – раньше дети гурьбой и летом, и зимой, и в футбол, и волейбол. А зимой здесь была открытая площадка бесплатная для всех детей, которые могли спокойно заниматься спортом.

Сегодня в Сельхозпоселке живет свыше четырех тысяч человек. И все как один переживают за судьбу родного района. Современный город наступает. Сегодня на общественное обсуждение вынесен новый план застройки этой территории.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Это план ждали давно и люди Сельхозпоселка, и администрация района. К сожалению, немножко во времени пришлось очень долго прорабатывать возможность, из-за чего не совсем, как планировали раньше, провели. Проводим именно сейчас из-за того, что пришлось специалистам Минскградо стараться найти наиболее оптимальное решение для развития этой территории с учетом того, чтобы можно было оставить как можно больше домов частного жилого фонда.

Впервые судьбу этой усадебной застройки обсудилии во время составления генплана столицы в 1982 году. Согласно ему все частные дома должны были пойти под снос. Современный же планирует сохранить 267 усадеб.

Зоя Заборовская, архитектор УП «Минскградо»:

Всего на этой территории сейчас расположен 881 дом, подлежит сносу 614 домов. Из них 206 домов (такое сделали разделение) сносятся в пределах красных линий улиц. Только формирование улицы Богдановича в габаритах городской магистрали с 6-полосным движение потребует сноса 137 усадебных.

Сегодня в Сельхозпоселке отсутствуют объекты образования и здравоохранения. Новый план развития этой территории помогает решить острые вопросы инфраструктуры. В кварталах будущей многоквартирной застройки появятся четыре детских сада. Еще один возведут на озелененной территории. На месте гаражей планируют построить две школы. А вот поликлиника должна будет расположиться напротив сквера «Котовка».

Осваивать территорию усадебной застройки в Сельхозпоселке в первую очередь будут с учетом строительства новой линии метрополитена и расширения магистрали. Для этого потребуется снести три линии домов вдоль улицы Максима Богдановича.

Зоя Заборовская, архитектор УП «Минскградо»:

Включили в первую очередь территории, которые наиболее подготовлены к освоению. Это сформированные кварталы вдоль улицы Беды, на которых застройка давно реализуется, и практически на всем протяжении улицы эти кварталы уже градуются. Территория со сложным рельефом, расположенные внутри микрорайона от улицы Измайловской до улицы Комаровское кольцо, с большим перепадом рельефа, со сложной веерной структурой улиц, которые реконструировать в рамках усадебной застройки очень сложно, проложить инженерную инфраструктуру невозможно, также намечена к сносу как первоочередной объект.

Сохранятся частные дома по улицам Литературной, Измайловской, а также на участках улиц Мелиоративной, Крыловича, Лукьяновича, Олешева, Гало и во 2-ом Поселковом переулке.

Подробнее ознакомиться с детальным планом развития территории Сельхозпоселка можно в администрации Советского района. Уже сейчас он вынесен на общественное обсуждение. До 2 декабря все желающие могут внести свои замечания и предложения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.