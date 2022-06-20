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Спортивные площадки обновляют в Минске. За 2022 год планируют отремонтировать более 70 комплексов

20 июня 2022 15:14
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Новости Беларуси. В Минске на дворовых территориях работает около 300 спортивных площадок. В 2022 году активно ведется их обновление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В течение года планируют отремонтировать свыше 70 комплексов. За 2021 год в Минске открылось и несколько новых точек для занятий физкультурой.

Спортивные площадки обновляют в Минске. За 2022 год планируют отремонтировать более 70 комплексов-1

Это площадки для воркаута и баскетбольные корты. Здесь могут заниматься как юные игроки, так и профессионалы. Развивают инфраструктуру и для любителей двухколесного транспорта. Общая протяженность магистральной велодорожки составляет 27 километров. Также трассы есть в трех столичных парках. Протяженность пешеходно-велосипедных дорожек ежегодно увеличивается. Выполняются работы по понижению бордюрного камня.

Спортивные площадки обновляют в Минске. За 2022 год планируют отремонтировать более 70 комплексов-4

Максим Воропай, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно совместно с администрациями районов мы проводим мониторинг, чтобы составить план на год по текущему капитальному ремонту спортивных площадок. На сегодняшний момент на 43 площадках выполнен текущий ремонт: современное оборудование, современное покрытие и современные тренажеры. Что касается велодорожек, сеть расширяется.

Спортивные площадки обновляют в Минске. За 2022 год планируют отремонтировать более 70 комплексов-7

Также продолжают создавать дополнительные места для хранения велосипедов. Количество паркомест ежегодно растет. Они появляются возле всех торговых точек и учреждений образования. Развивается также система проката и ремонта.

# Социальная инфраструктура # общество # Максим Воропай # Фотофакт

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