Спортивные площадки обновляют в Минске. За 2022 год планируют отремонтировать более 70 комплексов

Новости Беларуси. В Минске на дворовых территориях работает около 300 спортивных площадок. В 2022 году активно ведется их обновление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В течение года планируют отремонтировать свыше 70 комплексов. За 2021 год в Минске открылось и несколько новых точек для занятий физкультурой.

Это площадки для воркаута и баскетбольные корты. Здесь могут заниматься как юные игроки, так и профессионалы. Развивают инфраструктуру и для любителей двухколесного транспорта. Общая протяженность магистральной велодорожки составляет 27 километров. Также трассы есть в трех столичных парках. Протяженность пешеходно-велосипедных дорожек ежегодно увеличивается. Выполняются работы по понижению бордюрного камня.

Максим Воропай, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Ежегодно совместно с администрациями районов мы проводим мониторинг, чтобы составить план на год по текущему капитальному ремонту спортивных площадок. На сегодняшний момент на 43 площадках выполнен текущий ремонт: современное оборудование, современное покрытие и современные тренажеры. Что касается велодорожек, сеть расширяется.