Лазуткин: национализм в Украине и Беларуси создавался немцами в противовес не большевикам, а русским

Год исторической памяти в Беларуси совпал с проведением специальной военной операции в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 22 июня это повод вспомнить и переосмыслить не только причины военных конфликтов, но и методы, которыми разделяли народы тогда и сейчас. Подробности в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда война затянулась, перед Германией встала задача готовить местные кадры для охраны тыла и правопорядка, чтобы не снимать войска с фронта. Что такое полиция? Это бывшие военнопленные, это сельское население, из которого создавали самооборону, добровольцы из других республик и просто молодые люди, которым промыли мозги в школе за время оккупации. Из таких же, как мы, сделали наших противников.

И если посмотреть состав армии современной Украины, которая воюет с русскими, там примерно такой же костяк. Методы обработки не меняются, особенно когда надо быстро организовать территорию для войны с Россией. Конечно, пропаганда в то время была проще. Целый министр подарил корову. На самом деле везде была похожая тактика. Северо-запад России, Беларусь, Украина – это были крестьянские районы, и местному населению раздавали колхозную землю и скот, правда, потом все забрали обратно. Но идеологов, интеллигенцию так просто, за корову, не подготовишь. Поэтому руководящие кадры немцы привозили с собой.

Андрей Лазуткин:

А уже после войны встала другая задача. Многие бежали на Запад и начали работать на американцев, их надо было отмазать и снова ввести в публичное поле. Понятно, что одинаковой вины не бывает: кто-то сотрудничал больше, кто-то меньше. И тут уже работает другой прием – палачей надо превратить в жертв, вызвать к ним сочувствие – так сложились обстоятельства, нас заставили, мы искренне ошибались, мы считали немцев меньшим злом, по сравнению с русскими. И началось такое очеловечивание полицаев. В 1990-е годы это со страшной силой начали выливать на население даже у нас. К примеру, «Беларусьфильм» снял кино про деятелей белорусского движения, теперь оно лежит на полке. Здесь показан вход немцев в Минск. Оказывается, немцев встречали цветами и криками радости, как будто не было немецких бомбардировок или 100-й дивизии Руссиянова, которая обороняла город, а потом минского подполья. И вот толпа радуется, а потом прибегает грустная девушка. Она тоже встречает немцев, но ей тревожно, что сжигают книги. Виден четкий посыл – на стороне немцев были разные люди, часть была плохая, вот они кричат лозунги. А часть – вполне хорошие, они были в сторонке, просто оказались не в том месте. Вот им жалко книг, они гуманисты. То, что немцы создавали здесь лагеря, убивали пленных, устроили голод, вели геноцид, эти люди не замечали.

Андрей Лазуткин:

Зачем это снято? В 1990-е годы была задача создать новую идеологию белорусского государства, не связанную с БССР. Для этого проводилась переоценка итогов войны. Но поскольку наши бело-красно-белые деятели сотрудничали с немцами, их поделили на плохих и хороших и отмазывали не всех, а только небольшую часть. Наверное, в СНГ только в Беларуси это не получилось, потому что даже в России был большой интерес к Власову и к другим предателям, которых пытались показать с новой, неизвестной стороны, что это были патриоты России. Конечно, это встречало сопротивление, но находились и поклонники. Отсюда споры вокруг белорусской и российской символики, которые живы до сих пор. В 2020 году нам объясняли: раз бело-красно-белый флаг плохой, потому что его использовали оккупанты, плох и российский триколор, как у власовцев. Но отличие в том, что триколор не был официальным, Власов использовал синий крест на белом фоне. И то, что немцы позволяли национальным окраинам, типа Беларуси и Украины, «Погоню» или желто-синий флаг, русским запрещалось. Потому что национализм в Украине и Беларуси создавался немцами даже не в противовес большевикам, а в противовес русским.

Андрей Лазуткин:

Немцы считали, что за 10 недель выйдут на линию Архангельск-Астрахань, а потом народы на занятых территориях надо будет контролировать. И русские должны были потерять ведущую роль, для этого их лишали истории и вообще любой символики, даже антисоветской. Какой триколор? Вот вам корова. И хотя полицаи были везде, создавали их с разными целями. В Беларуси это не были члены движений, нацистских партий, как в Прибалтике или в Украине. Наши полицаи – это была в первую очередь агентура, которую засылали в партизанские отряды и в подполье, то есть именно предатели, чужие среди своих. И только к концу войны этих предателей, агентуру оформили в какие-то политические органы. Поэтому их так ненавидели в народе, никакой идеи там не было и нет до сих пор. А в Западной Украине эти процессы пошли на ура. К 1990-м годам многие полицаи были еще живы, была большая диаспора в США и Канаде, была культурная и литературная база. И если в Беларуси и России власовщину преодолели, то в Украине за 30 лет она стала официальной идеологией.

Андрей Лазуткин:

А вот как выглядят современные власовцы. Это легион «Свобода России», который якобы сформирован из российских пленных. На заднем плане – бело-сине-белый флаг. Но человек, который зовет воевать с Путиным, не просто какой-то боец. Это Игорь Волобуев, бывший вице-президент «Газпромбанка».

Андрей Лазуткин:

После начала операции бросил должность, выехал в Украину и теперь якобы воюет. Множество таких предателей вскрылось сейчас, и уверен, еще больше сидит на местах и работает на противника. И вот, как в 1941-м, мы боремся не только против чужих, но и против своих. Они говорят, как мы, думают, как мы. Но на самом деле это никакие не свои. Как и тогда, их готовили, обучали, растили для одной задачи – для войны с русскими. А в отношении Беларуси политика была мягче. Да, там Лукашенко, но он задавил национальные силы. А вот если мы скинем режим, белорусы сразу поддержат борьбу с Россией.

Этот боец принимал участие в протестах. Мы разлічвалі на тое, што мы зможам мірна яго скінуць, але, на жаль, нашыя думкі не спраўдзіліся, і рэжым Лукашэнкі дагэтуль трывае. Мая асноўная задача – зрабіць усё магчымае, каб рэжым Лукашэнкі як мага хутчэй быў знішчаны. Андрей Лазуткин:

Это точка зрения официального Киева и наших националистов. Но у них не хватает мозгов понять, кем создана эта идеология, для чего она создана, почему в нее вливают деньги. А если вы живете в этом потоке, вас отрезают от любой другой информации. И о чем мы и они должны помнить накануне 22 июня? Беларусь не жертва, это не страна предателей, не страна полицаев, это не только Хатынь. Мы сохранились как народ и не стали рабами, потому что наши прадеды ожесточенно сопротивлялись и не были покорными жертвами, как Западная Европа. Вот это главное, что надо вспомнить в Год исторической памяти.