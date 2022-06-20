«Планируем создавать музей». Экспозиция на тему геноцида белорусского народа открылась в Мяделе

Новости Беларуси. В Мядельском учебно-педагогическом комплексе ясли-сад – средняя школа открылась новая экспозиция на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь представлены карты Мядельского района и Минской области с сожженными во времена войны населенными пунктами. Также отмечены концлагеря. Кроме того, собраны фотографии с мест раскопок и архивные документы. Выставка имеет свою идейную композицию, основанную на связи прошлого и настоящего.

Алла Тихоненко, заместитель директора Мядельского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:

Начинали мы экспозицию с мертвой зоны, если можно так сказать, то есть мы поставили битую вазу, которая обмотана колючей проволокой, и на фоне битого кирпича, стреляного, темного, паленого снарядами. Далее у нас экспозиция выложена новым светлым кирпичом, чтобы дети поняли, что после всего плохого, после этой войны у нас настали мирные времена.

Ольга Девятовская, заместитель директора Мядельского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:

Педагогический коллектив собирал по крупицам информацию с помощью прокуратуры Мядельского района. Планируем создавать музей на основе того, что есть, дополнять нашу коллекцию.