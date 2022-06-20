Прямой эфир

Милиция и ОСВОД усилили контроль на пляжах Минской области. С чем это связано?

20 июня 2022 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой в Минской области усилен мониторинг на пляжах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Милиция и ОСВОД усилили контроль на пляжах Минской области. С чем это связано?-1

Сотрудники ОСВОД совместно с правоохранителями ежедневно ведут контроль за водоемами и зонами отдыха. В Вилейском районе для купания оборудовано восемь пляжей. Спасатели регулярно проводят рейды по местам массового отдыха и напоминают правила поведения. Только на Вилейском водохранилище в смену дежурят 19 спасателей. Под особым контролем несанкционированные пляжи, карьеры и затоки.

Милиция и ОСВОД усилили контроль на пляжах Минской области. С чем это связано?-4

Екатерина Литовченко, старший инспектор Вилейского РОВД:
С наступлением летнего сезона милиция Вилейки обеспечивает безопасность в местах массового отдыха граждан, в частности в местах для купания. Милиция контролирует соблюдение правил дорожного движения на прилегающей территории, следит за правопорядком. Патрулирование осуществляется в пешем виде, а также совместно с представителями ОСВОДа на речном транспорте.

Милиция и ОСВОД усилили контроль на пляжах Минской области. С чем это связано?-7

Егор Ровдо, начальник Вилейского ОСВОДа:
При жаре стараться немножко остудиться, прежде чем зайти в воду. Не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра. В незнакомых местах не нырять, за зону буев не заплывать. Помимо сотрудничества с МЧС, мы сотрудничаем и с РОВД. Постоянно участвуем в рейдовых мероприятиях.

Милиция и ОСВОД усилили контроль на пляжах Минской области. С чем это связано?-10

Подобные рейды в местах массового отдыха и запрещенных для купания зонах будут проходить регулярно.

# Водоемы Беларуси # общество # Екатерина Литовченко # Егор Ровдо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: национализм в Украине и Беларуси создавался немцами в противовес не большевикам, а русским
20 июня 2022 14:59

Лазуткин: национализм в Украине и Беларуси создавался немцами в противовес не большевикам, а русским

«Планируем создавать музей». Экспозиция на тему геноцида белорусского народа открылась в Мяделе
20 июня 2022 14:16

«Планируем создавать музей». Экспозиция на тему геноцида белорусского народа открылась в Мяделе

Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?
20 июня 2022 14:10

Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?