Спортивно-культурный центр, светомузыкальный фонтан. Что появится в Минске ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Праздничное новоселье запланировано практически в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось лишь завершить благоустройство.

На Голодеда появится волейбольная и баскетбольная площадки, а на Рабкоровской заработает спортивно-культурный центр. Ждут открытия и новых детских садов на Франциска Скорины и Ломоносова. В парке Победы в торжественной обстановке откроют аллею Дружбы государств – участников СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.