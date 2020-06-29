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Спортивно-культурный центр, светомузыкальный фонтан. Что появится в Минске ко Дню Независимости

29 июня 2020 15:36
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Новости Беларуси. Праздничное новоселье запланировано практически в каждом районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осталось лишь завершить благоустройство.

Спортивно-культурный центр, светомузыкальный фонтан. Что появится в Минске ко Дню Независимости-1

На Голодеда появится волейбольная и баскетбольная площадки, а на Рабкоровской заработает спортивно-культурный центр. Ждут открытия и новых детских садов на Франциска Скорины и Ломоносова. В парке Победы в торжественной обстановке откроют аллею Дружбы государств – участников СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивно-культурный центр, светомузыкальный фонтан. Что появится в Минске ко Дню Независимости-4

Ждут с нетерпением и запуска на акватории Свислочи плавающего светомузыкального фонтана. Необычная по красоте и зрелищности водная феерия поразит зрителей вечером 3 июля.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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