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Чартерную программу в Тунис отложили на неделю

29 июня 2020 15:20
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Новости Беларуси. Тунис переносится на неделю. Принято решение отложить намеченный ранее на 28 июня старт чартерной программы до 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы отдыха надеются, что к этому времени Беларусь войдет в список стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.

Африканский курорт открылся для зарубежных туристов в минувшую субботу, 27 июня. Местные власти разработали несколько вариантов въезда: как с обязательными тестами, так и без них.

Больше новостей экономики за 29 июня здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Савицкий

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