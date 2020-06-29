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2 июля нотариусы проведут бесплатные консультации

29 июня 2020 15:24
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Новости Беларуси. Нотариальные конторы и бюро накануне праздника проведут ставшую уже традиционной акцию по бесплатному консультированию граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 июля, обратившись к нотариусу в течении рабочего дня, можно получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачным договорам, отчуждению недвижимости и исполнительным надписям. Специалисты разъяснят все по телефону, с помощью мессенджера или средств видеосвязи.

Больше новостей экономики за 29 июня здесь.

# Консультация юриста # общество # Сергей Савицкий

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