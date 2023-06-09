Президент направил приветствие участникам и гостям XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии

Новости Беларуси. Популяризация и сохранение национального искусства, лучшие источники культурного наследия. Молодечно приглашает ценителей белорусской песни и поэзии. Сегодня, 9 июня, и завтра здесь XXII Национальный фестиваль, который объединяет уже признанных артистов, поэтов и композиторов, а также открывает новые таланты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям фестиваля. За годы существования творческий форум значительно расширил художественные горизонты и стал знаковым культурным событием, – говорится в нем.