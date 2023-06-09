Новости Беларуси. Атлас белорусской государственности – в БГУ разработали учебное пособие нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Атлас белорусской государственности – в БГУ разработали учебное пособие нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для его создания в рамках гранта Президента в области образования на нынешний год привлекли новые источники и архивные материалы, а также авторские исследования в области исторической географии. Военно-политические события и административно-территориальные преобразования, социально-экономическое развитие Беларуси – в хронологической последовательности отражают карты.
Всего в пособии – около 70 страниц, которые иллюстрируют исторические периоды от IV века до нынешнего времени: расселение славян на территории Беларуси, Полоцкое и Туровское княжества, ВКЛ, Российская империя, Белорусская Советская Социалистическая Республика и современная Республика Беларусь. Истоки белорусской государственности – фундамент нашего суверенитета. Электронная версия учебного пособия уже апробируется в нескольких вузах страны.