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В БГУ разработали учебное пособие нового поколения

09 июня 2023 08:35
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Новости Беларуси. Атлас белорусской государственности – в БГУ разработали учебное пособие нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ разработали учебное пособие нового поколения-1

Для его создания в рамках гранта Президента в области образования на нынешний год привлекли новые источники и архивные материалы, а также авторские исследования в области исторической географии. Военно-политические события и административно-территориальные преобразования, социально-экономическое развитие Беларуси – в хронологической последовательности отражают карты.

В БГУ разработали учебное пособие нового поколения-4

Всего в пособии – около 70 страниц, которые иллюстрируют исторические периоды от IV века до нынешнего времени: расселение славян на территории Беларуси, Полоцкое и Туровское княжества, ВКЛ, Российская империя, Белорусская Советская Социалистическая Республика и современная Республика Беларусь. Истоки белорусской государственности – фундамент нашего суверенитета. Электронная версия учебного пособия уже апробируется в нескольких вузах страны.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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