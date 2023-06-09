Новости Беларуси. Атлас белорусской государственности – в БГУ разработали учебное пособие нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для его создания в рамках гранта Президента в области образования на нынешний год привлекли новые источники и архивные материалы, а также авторские исследования в области исторической географии. Военно-политические события и административно-территориальные преобразования, социально-экономическое развитие Беларуси – в хронологической последовательности отражают карты.