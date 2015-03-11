СПК «Дружба народов»: вместо посевной здесь берут в долг топливо, чтобы накормить скот

Новости Беларуси. В то время, как большинство хозяйств Брестской области уже начали весенний сев. На одном из предприятий только приступили к ремонту сельхозтехники. Правда, ввести в строй все машины вряд ли удастся — запчасти покупать просто не за что. Нет денег и на топливо.

Сегодня посевные поля СПК «Дружба народов» больше напоминают уединенное место для пикника. Вместо пашни вокруг поросшая бурьяном земля, а гул тракторов и культиваторов заглушает пение птиц. Несмотря на многодневный «плюс», на этом предприятии техника еще не выезжала за пределы мехдвора.

Отремонтировать сельхозтехнику своими руками, говорят, механики — невозможно. Для многих машин требуются запчасти, которые ещё нужно купить. Эти грабли, как и остальная техника, должны были быть готовы к выходу в поле еще 1 марта, но даже спустя почти 2 недели, специалисты только устанавливают причину ее поломки. В хозяйстве говорят: раньше начать ремонт не могли — в мастерских больше месяца не было света. Электричество отключали за солидную задолженность.

Даже та немногочисленная техника, которая на ходу, выехать за пределы мехдвора не может — в хозяйстве просто нет топлива. Даже его приходится брать в долг у соседей, чтобы элементарно накормить скот.

Михаил Носкевич, председатель СПК «Дружба народов»:

Топливо надо. И сеяли б уже.

Правда, кроме огромных долгов, которые достались нынешнему руководству «по наследству», в бедах предприятия есть и еще одна причина – бесхозяйственность.

Людмила Гришко, главный специалист Комитета госконтроля по Брестской области:

Техника, которая находится на хранении, поставлена на зимнее хранение, хранится с нарушением технологии. Не сняты все рабочие органы, не промазаны защитным составом, поэтому она вся проржавевшая. Нет топлива, работы никакие проводиться не могут, техника вся стоит на территории мастерских, ведутся только ремонты.

Уже сегодня специалисты констатируют: «букет» проблем СПК напрямую отразится на величине осеннего каравая.

Местные власти о проблемах знают и уверяют: одно хозяйство весь район за собой «не потянет». Говорят, сеять на этих землях будут, что называется, всем миром.

Александр Зозуля, председатель Кобринского районного исполнительного комитета:

У нас нет сегодня разрозненных сельхозхозяйств в районе. У нас сегодня одно сельхозхозяйство, один колхоз – Кобринский район. Поэтому техника «Восходящей зари», «Покровского», «Стригово» будет работать в тех хозяйствах, которые сегодня требуют лучшего достойного приложения.