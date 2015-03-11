Итоги Республиканского конкурса исследовательских работ: диплом высшей степени и возможность изучать иностранный язык в Лондоне получил 9-классник из Жодино

Новости Беларуси. Успехи юных ученых: 40 дипломов завоевали школьники Минщины на Республиканском конкурсе исследовательских работ. Свыше 300 участников из Беларуси, России и Украины представили свои проекты.

Диплом высшей степени и возможность изучать иностранный язык в Лондоне получил жодинец Владислав Котовский. В своей работе 9-классник исследовал метафоры английского языка. Вместе с учительницей они создали мультфильмы, в которых объясняется смысл иноязычных слов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.