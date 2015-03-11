В Минском метро проходит талонное обследование пассажиропотока

Новости Беларуси. Большая перепись в минском метро. Сегодня, 11 марта, в столичной подземке пересчитывают пассажиров. На входе в метрополитен каждый получает специальный регистрационный талон, который на выходе нужно сдать.

Такой мониторинг, по мнению специалистов, поможет получить данные о загруженности метро в течение дня, определить среднюю дальность поездки пассажиров и при необходимости усовершенствовать график движения поездов.

Результаты обследования станут известны в конце марта - начале апреля. Предыдущая такая «перепись пассажиров» проходила 12 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Михайловский, начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Мы планируем обработать эту информацию в течение двух месяцев. И уже используя анализ этой информации, мы примем какие-то решения. Либо это мы изменим размеры движения – интервалы движения между поездами, может быть понадобится изменить режимы работы касс – где-то дополнительной открыть кассы, где мы будем видеть, что большое количество пассажиров проходит через данный вестибюль данной станции. Не первый раз мы проводим. Последнее изучение пассажиропотоков было в декабре 2002 года.