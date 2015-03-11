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На Минщине стартовала неделя православной книги

11 марта 2015 14:10
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Новости Беларуси. На Минщине стартовала неделя православной книги. Цель акции — привлечь внимание к православной культуре, ее истории, традициям и ценностям. Атмосфера тепла, доброты и открытости будет господствовать в учебных заведениях, библиотеках и образовательных центрах области.

Предусмотрены встречи со священниками, литературные чтения, выставки, концерты, духовно-просветительские программы. Неделя православной книги на Минщине проводится с 2011 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Религиозные книги

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