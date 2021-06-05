«Я плакала 11 съёмочных дней». Александра Гайдук о мифах в шоу-бизнесе и о том, почему не стала балериной

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к актрисе, певице и телеведущей Александре Гайдук.

Александра Гайдук – известная певица, телеведущая, продюсер и актриса. В 1994 году окончила отделение академического вокала музыкального колледжа. Позже – школу телевидения Останкино по специальности теле-, радиоведущая. И уже в 2008 году – продюсерское отделение факультета искусств Института современных знаний.

Влада Родовская:

Александра, поделитесь, каков ваш путь становления? Александра Гайдук, актриса, певица, телеведущая:

Ой, вы знаете, такая удивительная история. Ничто не предвещало, что я вообще должна была стать именно певицей, актрисой, телеведущей, потому что я занималась в детстве в хореографическом училище, и все думали, что я буду балериной. Но вот как-то в моей жизни произошли события, которые очень сильно, я бы даже сказала кардинально изменили мою жизнь. Всему виной такое простое светлое и прекрасное чувство – это любовь. Любовь, которая в определенный момент жизни, в юности, заставила пересмотреть все, к чему я стремилась, все, чего я хотела. Заставила пересмотреть отношения с близким мне мужчиной. И я сделала выбор в пользу вот этой самой профессии. В общем-то, наверное, в достаточно юном возрасте, уже будучи дважды в разводе и имея уже двоих детей на руках, мне было всего 22 года, и я решила, что я все-таки должна попробовать. Я переехала в Минск, совершенно незнакомый для меня город, и потихонечку-потихонечку стала двигаться к своей заветной цели. Влада Родовская:

Что заряжает вас работать?

Александра Гайдук:

Наверное, отвечу очень просто – это то чувство, которое, опять-таки, посылается сверху, от Бога. Меня заряжает любовь к моей профессии, к моему делу. Я безумно люблю то, чем я занимаюсь, и я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Состоявшимся. Потому что так важно делать в жизни то, что ты умеешь, то, что тебе нравится, и тебе это доставляет удовольствие. Плюс это твоя профессия, работа, ты зарабатываешь таким образом себе на жизнь. Влада Родовская:

Какой самый большой миф о шоу-бизнесе? Александра Гайдук:

Самый большой миф – что в шоу-бизнесе все происходит только через постель и за очень большие деньги. Это неправда. Влада Родовская:

Расскажите о вашей актерской карьере.

Александра Гайдук:

Актерская карьера. Кино ко мне пришло. Скорее, не я в него пришла, а вот прямо реально оно ко мне пришло, потому что, может быть, кто-то бы сказал, что начинать карьеру в кино нужно в 18 лет или в 16. Ко мне пришло кино, когда мне уже было, наверное, далеко за 30. Влада Родовская:

И все-таки: актерское мастерство или музыка? Александра Гайдук:

Вы знаете, я считаю, что не нужно себе ни в чем отказывать, если у человека хватает энергии, сил, времени. Потому что это такие, знаете, параллельно идущие направления. Музыка – это сцена, мой зритель – то, через что я могу говорить миру то, что я думаю. Это очень для меня важно. Актерская история – ты как пластилин. Ты человек, который должен вжиться в образ или в сущность какого-то другого персонажа, с тобой совершенно не имеющего ничего по жизни общего. Это безумно интересно. И чем нелепее могут быть роли, чем сложнее, драматичнее, в каких-то моментах, может быть, проще, это не имеет никакого отношения к образу какой-то там гламурной дивы, тем они для меня интереснее.