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Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей

04 июля 2025 16:23
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О том, что для ребенка спички не игрушка, известно всем. Многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

За 2024 год в Беларуси на пожарах погибло 10 детей. С начала 2025-го трагический список пополнили 3 ребенка. По причине шалости детей с огнем зарегистрированы 23 пожара. Но винить ребенка, играющего с грозной стихией, не стоит.

Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей-2

Ирина Уласевич, работник Минского городского управления МЧС:
Детская шалость с огнем не является основной причиной пожаров в жилых домах. Но Министерство по чрезвычайным ситуациям делает все, чтобы исключить гибель и исключить участие детей в чрезвычайных ситуациях.

Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей-4

Ирина Уласевич:
Этот макет пользуется в нашем музее тоже большой популярностью, потому что он тоже наглядно показывает, почему дети попадают в чрезвычайные ситуации и даже иногда погибают. Причина одна – оставленные без родительского присмотра дети – это шаг к беде.

Подробности в видео.

# Пожары # Дети # Ирина Уласевич

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