Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей

О том, что для ребенка спички не игрушка, известно всем. Многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
За 2024 год в Беларуси на пожарах погибло 10 детей. С начала 2025-го трагический список пополнили 3 ребенка. По причине шалости детей с огнем зарегистрированы 23 пожара. Но винить ребенка, играющего с грозной стихией, не стоит.
Ирина Уласевич, работник Минского городского управления МЧС:
Детская шалость с огнем не является основной причиной пожаров в жилых домах. Но Министерство по чрезвычайным ситуациям делает все, чтобы исключить гибель и исключить участие детей в чрезвычайных ситуациях.
Ирина Уласевич:
Этот макет пользуется в нашем музее тоже большой популярностью, потому что он тоже наглядно показывает, почему дети попадают в чрезвычайные ситуации и даже иногда погибают. Причина одна – оставленные без родительского присмотра дети – это шаг к беде.
Подробности в видео.