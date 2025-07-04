Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей

О том, что для ребенка спички не игрушка, известно всем. Многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

За 2024 год в Беларуси на пожарах погибло 10 детей. С начала 2025-го трагический список пополнили 3 ребенка. По причине шалости детей с огнем зарегистрированы 23 пожара. Но винить ребенка, играющего с грозной стихией, не стоит.