Что такое зороастризм и как эта религия связана с огнём? Ответила астролог

Ритуалы, центром которых является огонь, известны в различных религиях. Огонь был важной частью человеческой культуры со времен Нижнего Палеолита, а это примерно 3 миллиона лет назад, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ученые предполагают, что анимистические представления, связанные с огнем, существовали еще до того, как человек стал Homo sapiens. И до сих пор существуют культы поклонения огню как божеству.