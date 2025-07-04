Что такое зороастризм и как эта религия связана с огнём? Ответила астролог

Ритуалы, центром которых является огонь, известны в различных религиях. Огонь был важной частью человеческой культуры со времен Нижнего Палеолита, а это примерно 3 миллиона лет назад, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Ритуалы, центром которых является огонь, известны в различных религиях. Огонь был важной частью человеческой культуры со времен Нижнего Палеолита, а это примерно 3 миллиона лет назад, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Ученые предполагают, что анимистические представления, связанные с огнем, существовали еще до того, как человек стал Homo sapiens. И до сих пор существуют культы поклонения огню как божеству.
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Австрийской школы астрологии:
Символизм огня многогранен. Он представлен как первооснова наших предков. Огонь души создает шедевры в науке и искусстве. В нашей жизни была также и есть религия огня. Много тысяч лет назад религия огня, зороастризм, вспыхнула новым светом на Урале. И огонь этого учения, огонь этой религии воплощает в себе знания, веру и любовь. Зороастризм – это религия огня, огня знаний, огня веры и огня любви.
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