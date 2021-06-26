Прямой эфир

Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?

26 июня 2021 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует любителей театра.

Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?-1

В 16:00 зрителей ждет современная интерактивная сказка «Принц и чудовище» в исполнении актеров Нового драматического театра. Постановка будет одинаково интересна и детям, и взрослым. Далее вечер продолжат артисты Купаловского. Ровно в 20:00 на сцене у Ратуши покажут спектакль «Калі палюбіў, то гэта назаўсёды».

Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе продлится до конца лета.

# Развлечения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?
26 июня 2021 13:04

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией
26 июня 2021 13:01

Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией

Есть ли конкуренция в сфере красоты? Лучший бровист Беларуси рассказала о своей работе
26 июня 2021 12:42

Есть ли конкуренция в сфере красоты? Лучший бровист Беларуси рассказала о своей работе