Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?

Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует любителей театра.

В 16:00 зрителей ждет современная интерактивная сказка «Принц и чудовище» в исполнении актеров Нового драматического театра. Постановка будет одинаково интересна и детям, и взрослым. Далее вечер продолжат артисты Купаловского. Ровно в 20:00 на сцене у Ратуши покажут спектакль «Калі палюбіў, то гэта назаўсёды».