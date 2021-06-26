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«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

26 июня 2021 13:04
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Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья в ритме фестиваля. Третий и завершающий день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» проходит в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?-1

Программа 26 июня – настоящий марафон. Центральными локациями стали площадь Ленина и набережная Припяти. Спортивные локации в одно целое объединил «Олимпийский квест». Для самых маленьких посетителей работает анимационная площадка. Организованы мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров, ремесленников и, конечно, фуд-корт.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?-4

Пришли сюда с очень хорошим настроением. Мы ждали этот праздник. Планы – определиться с выбором спорта для ребенка, так как ему уже почти 8 лет и не можем никак найти подходящее для него занятие. Надеемся, что-нибудь да выберем.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?-7

Нужно почаще делать. Это очень красиво, оригинально и круто. Лето, даже погода сегодня сопутствует. Хороший семейный отдых, замечательный семейный отдых.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?-10

По уже сложившейся традиции фестиваль носит семейный характер. Провести активно выходной день на «Вытокі» приехали тысячи семей со всего юго-восточного региона. Ярким аккордом фестивального дня станет грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады, который завершится праздничным салютом.

# Фестиваль # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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