«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья в ритме фестиваля. Третий и завершающий день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» проходит в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья в ритме фестиваля. Третий и завершающий день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» проходит в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа 26 июня – настоящий марафон. Центральными локациями стали площадь Ленина и набережная Припяти. Спортивные локации в одно целое объединил «Олимпийский квест». Для самых маленьких посетителей работает анимационная площадка. Организованы мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров, ремесленников и, конечно, фуд-корт.
Пришли сюда с очень хорошим настроением. Мы ждали этот праздник. Планы – определиться с выбором спорта для ребенка, так как ему уже почти 8 лет и не можем никак найти подходящее для него занятие. Надеемся, что-нибудь да выберем.
Нужно почаще делать. Это очень красиво, оригинально и круто. Лето, даже погода сегодня сопутствует. Хороший семейный отдых, замечательный семейный отдых.
По уже сложившейся традиции фестиваль носит семейный характер. Провести активно выходной день на «Вытокі» приехали тысячи семей со всего юго-восточного региона. Ярким аккордом фестивального дня станет грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады, который завершится праздничным салютом.