Спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы

По их данным, возник серьезный риск скоординированной массированной атаки или нападений смертников. Особенно опасным станет период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье, 10 марта. В качестве подтверждения своих предположений британские спецслужбы сообщили, что продолжают перехватывать множество разговоров экстремистского характера. По их мнению, такого уровня опасности не было со времен теракта 11 сентября 2001 года в США.