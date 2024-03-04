Прямой эфир

Спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы

04 марта 2024 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Британии стремительно растет уровень террористической угрозы. С таким предупреждением выступили спецслужбы Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы-1

По их данным, возник серьезный риск скоординированной массированной атаки или нападений смертников. Особенно опасным станет период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье, 10 марта. В качестве подтверждения своих предположений британские спецслужбы сообщили, что продолжают перехватывать множество разговоров экстремистского характера. По их мнению, такого уровня опасности не было со времен теракта 11 сентября 2001 года в США.

# Международная политика # общество # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин
04 марта 2024 08:17

В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин

«Образование и карьера» – абитуриентам рассказали, как определиться с выбором профессии
04 марта 2024 07:47

«Образование и карьера» – абитуриентам рассказали, как определиться с выбором профессии

Проект библиотекарей Витебска победил в общенациональном конкурсе
04 марта 2024 07:28

Проект библиотекарей Витебска победил в общенациональном конкурсе