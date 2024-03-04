В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин

Очереди автомобилей (как грузовых, так и легковых) продолжают расти на границе Беларуси и Литвы. Причина очевидная – закрытие сопредельной стороной еще двух пунктов пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, это произошло 1 марта. Таким образом, в данный момент на белорусско-литовском направлении работает лишь два погранперехода. На утро 4 марта в «Каменном Логе» (с сопредельной стороны это «Мядининкай) в очереди на выезд в ЕС сейчас находится более 800 грузовиков – за сутки их число увеличилось примерно на сотню. В «Беняконях» стоит 690 фур.