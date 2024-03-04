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В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин

04 марта 2024 08:17
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Очереди автомобилей (как грузовых, так и легковых) продолжают расти на границе Беларуси и Литвы. Причина очевидная – закрытие сопредельной стороной еще двух пунктов пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин-1

Напомним, это произошло 1 марта. Таким образом, в данный момент на белорусско-литовском направлении работает лишь два погранперехода. На утро 4 марта в «Каменном Логе» (с сопредельной стороны это «Мядининкай) в очереди на выезд в ЕС сейчас находится более 800 грузовиков – за сутки их число увеличилось примерно на сотню. В «Беняконях» стоит 690 фур.

В «Каменном Логе» очередь из фур за сутки увеличилась на сотню машин-4

Помимо того что своими действиями литовские власти спровоцировали рост очередей автомобилей на своей границе, они создали еще больше препятствий и собственным гражданам, желающим воспользоваться популярным белорусским безвизом. С начала 2024 года им воспользовались более 43 тысяч жителей ЕС. Из них 25 тысяч – это граждане Литвы.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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