«Образование и карьера» – абитуриентам рассказали, как определиться с выбором профессии

Как определиться с выбором профессии и достичь высот в любимом деле? Об этом абитуриентам рассказали успешные выпускники белорусских колледжей на выставке «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как определиться с выбором профессии и достичь высот в любимом деле? Об этом абитуриентам рассказали успешные выпускники белорусских колледжей на выставке «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они делились с ребятами, которым только предстоит определиться с выбором профессии, опытом, отвечали на вопросы, давали советы, раскрывали секреты движения по карьерной лестнице. Такая диалоговая площадка прошла на форуме впервые.
Валерия Жуковская, учащаяся СШ № 2 Ошмян:
Мне было интересно узнать преимущества поступления после 9-го или 11-го класса, где все-таки лучше. И я для себя нашла ответ.
София Макей, учащаяся СШ № 2 Ошмян:
Ехали сюда и даже не понимали, в какую сферу пойдем. И теперь уже более-менее определились.
Ирина Казаченок, методист Витебского государственного индустриального колледжа:
Получая сегодня специальность, какую-то узкую квалификацию, ребята имеют возможность не останавливаться на достигнутом. Сегодня очень популярно и много говорят о развитии экономической грамотности, предпринимательской компетентности. И как раз таки наш опыт – возможность проделать большой путь к успеху.
Выставка «Образование и карьера» проводилась в Беларуси уже в 21-й раз. В этом сезоне в ее рамках прошло более сотни мероприятий, мастер-классов и интерактивных площадок.