«Образование и карьера» – абитуриентам рассказали, как определиться с выбором профессии

Как определиться с выбором профессии и достичь высот в любимом деле? Об этом абитуриентам рассказали успешные выпускники белорусских колледжей на выставке «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они делились с ребятами, которым только предстоит определиться с выбором профессии, опытом, отвечали на вопросы, давали советы, раскрывали секреты движения по карьерной лестнице. Такая диалоговая площадка прошла на форуме впервые.

Валерия Жуковская, учащаяся СШ № 2 Ошмян:

Мне было интересно узнать преимущества поступления после 9-го или 11-го класса, где все-таки лучше. И я для себя нашла ответ.

София Макей, учащаяся СШ № 2 Ошмян:

Ехали сюда и даже не понимали, в какую сферу пойдем. И теперь уже более-менее определились.

Ирина Казаченок, методист Витебского государственного индустриального колледжа:

Получая сегодня специальность, какую-то узкую квалификацию, ребята имеют возможность не останавливаться на достигнутом. Сегодня очень популярно и много говорят о развитии экономической грамотности, предпринимательской компетентности. И как раз таки наш опыт – возможность проделать большой путь к успеху.