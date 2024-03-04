Проект библиотекарей Витебска победил в общенациональном конкурсе

О богатом духовном наследии рассказывает историко-патриотический проект «Святые покровители Витебщины». Он стал победителем общенационального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над созданием мультимедийного интернет-ресурса трудился коллектив Витебской областной библиотеки, который получил на это церковное благословение.

Чтобы собрать материал, специалисты на протяжении нескольких месяцев изучали архивные материалы епархий ХIХ-ХХ веков, биографические базы данных о духовенстве русского православия, обращались к документальным источникам. Проект состоит из трех разделов, из которых можно получить редкую информацию о жизни и подвиге святых покровителях северного региона. Аудиогид сопроводит виртуального путешественника по местам их памяти.

Татьяна Потоцкая, заведующая общим читальным залом Витебской областной библиотеки имени В. Ленина:

Всего в нашем ресурсе представлена информация о 28 святых. Кто они? Это те, кто связаны с Витебщиной только своим рождением, кто связаны и рождением, и церковным служением. Третья категория – те, кто связаны с нашим краем только церковным служением, пускай оно было и непродолжительным. Среди них патриарх Московский и всея России Тихон Беллавин.