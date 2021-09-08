Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым обсудил перспективы развития сотрудничества между странами по линии спецслужб, сообщает БЕЛТА.

Говоря о сотрудничестве спецслужб Беларуси и Казахстана, Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере налажено продуктивное взаимодействие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем (главой КГБ. - Прим. БЕЛТА), мы будем свято исполнять. Мы будем вместе работать там, где это выгодно и нужно для нас и Казахстана. Хотелось, чтобы по линии спецслужб, как это бывает во всех странах, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по чувствительным вопросам.

У Беларуси и Казахстана сложились традиционно дружественные и тесные отношения во всех сферах. Александр Лукашенко отметил, что на саммите ОДКБ в Душанбе намерен встретиться с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудить развитие сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко:

Вам очень повезло с Президентом. Учиться у вас надо вот этой дружной работе во имя народа, во имя государства.

В свою очередь Карим Масимов поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи. Он рассказал, что перед поездкой в Беларусь был на приеме у первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Карим Масимов, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана:

Они просили передать вам большой привет. Нурсултан Абишевич сказал: «Моему старому другу большой привет передавай». Жомарт Кемелевич тоже поручения дал, которые я хотел бы с вами обсудить в преддверии вашей встречи, которая будет в Душанбе 16 сентября по линии ОДКБ, по взаимодействию.

Я думаю, нам есть много чего обсудить, поскольку мы дружественные страны, у нас цели и задачи единые, мы должны друг другу помогать.