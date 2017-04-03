Прически, свадебная мода и мужские образы. Как прошел конкурс «Невские берега» в Санкт-Петербурге

Следить за модными тенденциями – занятие непростое, а порой и неблагодарное. Только-только мы научились делать правильные локоны, как в моду пришли прямые волосы. Едва решились перекраситься в блондинку, как нам сообщают, что в тренде – разноцветные пряди. Впрочем, современная мода – дама вполне лояльная. Она больше не диктует, она задает направление. А рождаются модные тренды тогда, когда сотни профессионалов собираются вместе, чтобы показать, на что они способны. Например, как на профессиональном конкурсе парикмахеров «Невские берега», который вот уже много лет проходит в Санкт-Петербурге. Программа «Большой завтрак» на СТВ пристально следит за этим конкурсом и оставляет для вас самое интересное с эффектных показов.

Гипертрофированный объем, начесы, асимметрия – все это очевидный реверанс 80-м. Такие укладки требовали массу времени и 30 лет назад, и сейчас. Но если тогда подобный образ мог быть элементом уличной моды, то сегодня это вариант для исключительных случаев. За кажущейся небрежностью – несколько часов работы профессионала высочайшего класса. Для многих простая гладкая стрижка – вариант более приемлемый, но простой – не значит скучный. И графичная стрижка может привлекать внимание не меньше эффектного начеса.

Модели с подиумов на таких конкурсах, скорее, похожи на райских птиц. Ярко, эффектно и, казалось бы, совершенно непрактично. Но никто и не ждет, что прямо с подиума эти образы выпорхнут на улицы. Исключение – свадебная мода. Здесь всегда можно позволить себе чуть больше. Здесь женщина вправе сбежать от реальности. Здесь есть место сказке и фантазии.