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Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

06 августа 2021 15:53
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-1

Строить «невероятную» Беларусь шли в касках. Военных.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-4

Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Очень много находили и ножей, кастеты, пистолеты – от травматических до пневматических. Сотрудники, работая на транспортных средствах в районе, задерживали машины, в которых находились ежи, коктейли Молотова. Это все документировалось, изымалось, проводились разбирательства. Никто не набирался смелости сказать, что он преследует какие-то определенные цели – все шли за молоком в магазин, провожали девушку, гуляли с собакой, еще что-либо делали.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-7

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Каждый из задержанных находил себе оправдание, что он в два часа ночи по центру проспекта Машерова, находясь на проезжей части, находился там случайно.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-10

Это уже не толпа, это четко организованные группировки cо своей иерархией и задачами. Нужна маленькая, но победа. Как на Майдане.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-13

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Была бы уже возведена огромная-огромная крепость с определенной инфраструктурой, со снабжением, с обеспечением. Эта тактика мало того что дала бы какой-то определенный символизм, она дала бы определенное преимущество.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-16

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Мне много говорят, что типа «у нас бы не было такого, как в Украине. Что вы сравниваете?» Я говорю: все постигается в сравнении.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком-19

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
«Это другое». Я хорошо знаю, что произошло в Украине, у меня дедушка жил в Украине. Когда я нашим приводила – вот, соседи наши южные, во-первых, был ответ: «Это другое». И Тахрир – это тоже что-то другое, а про него многие даже не слышали.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов. Читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Игорь Качук # Александр Кисель # Владимир Порхомцев # Елена Ефимович # Фотофакт

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