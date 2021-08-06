Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Строить «невероятную» Беларусь шли в касках. Военных.
Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Очень много находили и ножей, кастеты, пистолеты – от травматических до пневматических. Сотрудники, работая на транспортных средствах в районе, задерживали машины, в которых находились ежи, коктейли Молотова. Это все документировалось, изымалось, проводились разбирательства. Никто не набирался смелости сказать, что он преследует какие-то определенные цели – все шли за молоком в магазин, провожали девушку, гуляли с собакой, еще что-либо делали.
Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Каждый из задержанных находил себе оправдание, что он в два часа ночи по центру проспекта Машерова, находясь на проезжей части, находился там случайно.
Это уже не толпа, это четко организованные группировки cо своей иерархией и задачами. Нужна маленькая, но победа. Как на Майдане.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Была бы уже возведена огромная-огромная крепость с определенной инфраструктурой, со снабжением, с обеспечением. Эта тактика мало того что дала бы какой-то определенный символизм, она дала бы определенное преимущество.
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Мне много говорят, что типа «у нас бы не было такого, как в Украине. Что вы сравниваете?» Я говорю: все постигается в сравнении.
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
«Это другое». Я хорошо знаю, что произошло в Украине, у меня дедушка жил в Украине. Когда я нашим приводила – вот, соседи наши южные, во-первых, был ответ: «Это другое». И Тахрир – это тоже что-то другое, а про него многие даже не слышали.
Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов. Читайте здесь.