Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Строить «невероятную» Беларусь шли в касках. Военных.

Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:

Очень много находили и ножей, кастеты, пистолеты – от травматических до пневматических. Сотрудники, работая на транспортных средствах в районе, задерживали машины, в которых находились ежи, коктейли Молотова. Это все документировалось, изымалось, проводились разбирательства. Никто не набирался смелости сказать, что он преследует какие-то определенные цели – все шли за молоком в магазин, провожали девушку, гуляли с собакой, еще что-либо делали.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Каждый из задержанных находил себе оправдание, что он в два часа ночи по центру проспекта Машерова, находясь на проезжей части, находился там случайно.

Это уже не толпа, это четко организованные группировки cо своей иерархией и задачами. Нужна маленькая, но победа. Как на Майдане.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:

Была бы уже возведена огромная-огромная крепость с определенной инфраструктурой, со снабжением, с обеспечением. Эта тактика мало того что дала бы какой-то определенный символизм, она дала бы определенное преимущество.

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:

Мне много говорят, что типа «у нас бы не было такого, как в Украине. Что вы сравниваете?» Я говорю: все постигается в сравнении.