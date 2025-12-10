Специальные учения ОДКБ пройдут на территории Беларуси в октябре 2026 года

Специальные учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на территории Беларуси в октябре 2026 года. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ. Валерий Семериков также отметил, что маневры станут важным этапом в укреплении коллективной безопасности и практической готовности союзников к реагированию на современные вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По замыслу учений, войска радиационной, химической и биологической защиты стран – участниц Организации отработают совместные действия по ликвидации последствий биологических угроз и обеспечению безопасности миротворческих сил.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

Что касается проведения, эти учения будут проведены по общему замыслу, который разработан на учении «Нерушимое братство» с миротворческими силами. И они пройдут. Пока дата согласована, конечно, проведения этих учений. Мы ее осторожно называем – октябрь, но если вас интересует конкретно, то планируем на 12-16 октября.

Отметим, Беларусь уже не раз принимала международные учения ОДКБ, подтверждая свою роль как активного участника организации и площадки для отработки ключевых сценариев коллективной обороны.