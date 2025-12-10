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Синоптики рассказали, когда в Беларусь придёт настоящая зима и будет ли снег на Новый год

10 декабря 2025 06:40
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Синоптики рассказали, когда в Беларусь придет настоящая зима и будет ли снег на Новый год. По прогнозам специалистов, декабрь окажется теплым и контрастным: ожидаются так называемые «температурные качели» – от оттепелей до кратковременных морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики рассказали, когда в Беларусь придёт настоящая зима и будет ли снег на Новый год-2

В среднем, температура месяца будет выше климатической нормы на полтора градуса. Осадков выпадет в пределах нормы – до 20 дней с дождем, мокрым снегом. Однако устойчивого снежного покрова в декабре ждать не стоит. Что касается новогодней ночи, вероятность снега есть, но точный прогноз пока невозможен: долгосрочные расчеты остаются условными.

Синоптики напоминают: ориентироваться лучше на краткосрочные прогнозы – не более чем на неделю вперед. В последние годы Беларусь все чаще встречает Новый год без снега: примерно раз в 4-5 лет его нет в центральных районах, раз в 8 лет – на севере, и почти каждый второй год – на юге страны.

# Погода в Беларуси

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