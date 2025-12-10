В Центральном доме офицеров прошла выставка творческих работ юных мастеров

Экспозиция объединила десятки творческих работ юных мастеров. Зрители смогли увидеть акварельные и гуашевые картины, графические композиции, а также изделия из дерева и воска. Каждая работа отражает индивидуальность автора и стремление детей сделать окружающий мир красивее и добрее.

Алина Клепча, ученица студии военных художников «Маяк»:

Люблю мастерить, лепить из глины. Я видела на этой выставке, как сделали изделия из глины, рисунки. Мне очень нравится рисовать. Вообще, я очень творческий человек.

Елена Гостева, руководитель студии военных художников «Маяк»:

Такой бенефис, где мы хотели поделиться творчеством, чтобы дети показали свои работы, чтобы они увидели другие работы. Посмотрели, что можно делать, что нужно делать, как нужно, как не нужно, чтобы у них какая-то развивалась фантазия. И когда ты видишь свою работу со стороны, понятно, что ты растешь. И, конечно, мы хотели сделать праздник в преддверии Нового года и рождественских праздников, сделать праздник и для студии, и, конечно, для зрителей, которые приходят к нам.

Особое внимание привлекли мастер-классы. Гостям показали традиционное плетение поясов, создание праздничной елки из цветной бумаги и искусство корейской каллиграфии. Эти занятия позволили зрителям не только наблюдать, но и самим прикоснуться к творческому процессу. Выставка стала настоящим праздником искусства и дружбы, где дети смогли поделиться своим талантом, а взрослые – почувствовать атмосферу вдохновения и ярких эмоций.