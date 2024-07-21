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Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси

21 июля 2024 08:13
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В центре внимания уполномоченных представителей Президента на местах и ликвидация последствий непогоды. Грозовой фронт, накрывший Беларусь на прошлой неделе, глава государства сравнил с войной, только без стрельбы. Есть те, кто не понимает опасность и сложность минувшей чрезвычайной ситуации,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси-1

Специальные службы продолжают устранять последствия, однако и белорусам (по мере возможностей) стоит подключиться к работе. Многие уже прислушались к словам Президента и сегодня вместе со специалистами убирают поваленные деревья, оказывают другую посильную помощь.

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси-4

Стоит задача оперативно и в кратчайшие сроки разрешить ситуацию и вернуть быт в привычное русло, каким он был до урагана. Электричество восстановлено во всех населенных пунктах, в некоторых за счет дизельных генераторов. Поручение главы государства – заменить и их на более надежные источники. Кроме того, старые линии электропередач нужно заменить.

Лукашенко доложили о состоянии дел в Минэнерго и Минлесхозе после урагана.

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси-7

Прошедший ураган устроил своего рода проверку всем структурам управления. Теперь сделаны выводы. Так, необходимо улучшить работу МЧС в части информирования населения о возможных катаклизмах и выработать в этой части алгоритм конкретных действий. В этом вопросе, как отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, показательна работа Министерства энергетики: ведомство одно из немногих практически с нуля выстроило системный подход в устранении последствий шторма. Слаженную работу демонстрируют в том числе лесники.

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси-10

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Правильное планирование работы, чтобы они в течение трех месяцев, как поручил Президент, сумели спасти ту деловую древесину, которую можно использовать либо в производстве, либо в строительстве. Здорово, что в течение суток после селектора, как наш лидер страны и поручал, уже появилась цена, по которой и наши граждане, и наши предприятия могут ее купить и использовать на свои цели. Причем Президент, учитывая, что сейчас продолжается строительный сезон, поручил не ограничиваться удовлетворением только заявок по пострадавшим гражданам, но и отпустить эту древесину гражданам, которые начинают новое строительство или планировали его.

Специальные службы продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси-13

Уполномоченные представители главы государства находятся в регионах, чтобы в том числе обеспечить качественную работу на полях. В ходе селекторного совещания во Дворце Независимости контролирующие органы назвали ряд недоработок: нехватка топлива, неготовность комбайнов и зерносушильных комплексов. Тенденция не носит повальный характер, тем не менее даже одна нерабочая машина – это уже преступление, как подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал ключи к успеху в уборочной.

# Природные катаклизмы # общество # Дмитрий Крутой

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