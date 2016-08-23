В Гродно за пчелами будут наблюдать с помощью веб-камеры

Новости Беларуси. В Гродно в пчелиный домик установили веб-камеру. Теперь наблюдать за жизнью насекомых можно в режиме онлайн. Такое «подглядывание» за пчелами необходимо исключительно в научных целях. Хоть живут здесь особи мирной породы, улей лучше лишний раз не открывать. Веб-камера спрятана в пчелиной колоде.

К слову, дереву, из которого она сделана, около 200 лет. Таких в Беларуси всего несколько штук. Привезли колоду на учебную пасеку из Пинского района. В новом доме пчелы прижились быстро. Ведут себя по-хозяйски. Что интересно: несмотря на внешнюю видимость хаоса, в улье царит исключительный порядок. У каждой пчелки – своя работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.