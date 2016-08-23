В Минске пройдет свыше 150 сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. Торговле «выходного дня» быть! Более 150 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в столице этой осенью. С 17 сентября по 30 октября на площадках у «Чижовка-Арены» и во всех административных районах города каждая область нашей республики сможет побаловать минчан продукцией со своих подворий.

А вот с 15 сентября по 15 ноября с машин и лотков вблизи жилых домов будет осуществляться выездная торговля урожая 2016 года. Также в городе будет выделено около 200 площадок для ежедневной продажи картофеля и плодоовощной сельхозпродукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Планируется продавать мясомолочную продукцию и консервы. Предусмотрена также продажа рыбы прудовой, речной и других рыбных продукций. Конечно же, широкий ассортимент плодово-овощной продукции и картофеля, для того чтобы наше население смогло обеспечить себя на зиму.