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Штрафы за оставленные в подъезде детские коляски отменили

23 августа 2016 19:35
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Новости Беларуси. Штрафы за детские коляски в подъезде многоэтажки в Столбцах отменили. Такое решение принял Минский областной суд.  О ситуации мы рассказывали в одной из недавних программ «Неделя». Пять семей из новостройки по улице Мира были приглашены в районный суд из-за оставленных в подъезде колясок и велосипедов. За такую парковку в «неположенном месте» они были оштрафованы. Теперь деньги жильцам вернут. Детские средства передвижения не загромождали лестничную площадку, а, следовательно, правила нарушены не были, – таков вердикт Минского областного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Штрафы

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