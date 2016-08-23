Штрафы за оставленные в подъезде детские коляски отменили

Новости Беларуси. Штрафы за детские коляски в подъезде многоэтажки в Столбцах отменили. Такое решение принял Минский областной суд. О ситуации мы рассказывали в одной из недавних программ «Неделя». Пять семей из новостройки по улице Мира были приглашены в районный суд из-за оставленных в подъезде колясок и велосипедов. За такую парковку в «неположенном месте» они были оштрафованы. Теперь деньги жильцам вернут. Детские средства передвижения не загромождали лестничную площадку, а, следовательно, правила нарушены не были, – таков вердикт Минского областного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.