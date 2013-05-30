Специализированная выставка-форум «Материнство и детство» открылась в Минском дворце детей и молодежи

Новости Беларуси. Специализированная выставка-форум «Материнство и детство» открылась в Минске. В течение четырех дней в Минском дворце детей и молодежи можно приобрести товары для здоровья, посетить мастер-классы и получить бесплатные консультации акушеров, педиатров, эндокринологов и стоматологов, сообщили в программе «Столичные подробности».

Специально для детей и их родителей будет работать развлекательный мульт-салон и фотовыставка «Чудо материнства».

Алексей Кожемякин, организатор выставки-форума «Материнство и детство»:

Любой желающий, пришедший на эту выставку, может получить консультацию из первых уст от специалистов по вопросам социального обеспечения, детские психологи работают, по вопросам санаторно-курортного обеспечения. То есть все то, что государство предлагает молодым семьям, будущим родителям, маленьким детям.

Посетительницы выставки-форума:

Много, конечно, интересного, много всего собрано на детскую тему. И игрушки, и врачи, и консультации. Можно найти, наверное, для любого возраста что-то полезное.