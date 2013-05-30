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Более 100 студентов студотряда «Белая Русь» отправились в лагерь «Золотой колос» Краснодарского края

30 мая 2013 17:23
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Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале сегодня шумно и весело провожали в дорогу педагогический студотряд «Белая Русь». Более 100 студентов столичных вузов летом будут трудиться воспитателями в санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос» Краснодарского края России.

Вернутся студенты через полтора месяца. Тогда в здравницу отправится вторая смена счастливчиков, сообщили в программе «Столичные подробности».

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета «БРСМ»:
Кроме вожатых они будут также и физруками, матросными спасателями, диджеями, руководителями кружков. То есть наши белорусские студенты, столичные студенты, закрывают весь спектр специальностей в этом детском лагере.

Член студотряда:
Опыт в работе какой-то. Все-таки первый опыт рабочий. Новые знакомства, конечно, отдых, море.

# общество # БРСМ # Юрий Чечукевич # Минский городской комитет «БРСМ»

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