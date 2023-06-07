Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?

Самохваловичи известны плантациями виноградников, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В Институте плодоводства экспериментально выращивают культуру уже несколько десятков лет и отлично в этом преуспевают. Курирует коллекцию научный сотрудник Владимир Устинов.





Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Культура сама по себе интересная, очень неоднозначная, многоликая. По разнообразию сортов виноград – культура номер один в мире. Больше 20 тысяч сортов винограда существует в целом. У нас в Беларуси – свыше 1 000 сортов. В нашем Институте закреплено на данный момент 527 сортов. Изучаются и находятся в коллекции.



Виноград в Институте выращивают как на открытых плантациях, так и в огромных парниках. Более чем за 20 лет Владимиру удалось вырастить свыше 500 сортов винограда.

Владимир Устинов:

При таком обилии сортов среди каждой группы, можно разделить виноград на два направления: столового и технического назначения. Это две основные группы по винограду. В мире 80 % площадей заняты техническими виноградниками для производства вина, переработки, и небольшой процент идет на соки и прочие напитки. Столовые сорта занимают по площадям в мире порядка 20 %, для употребления в свежем виде. К группе столовых еще относятся сорта изюмный, то есть кишмиши. Когда их сотни, выделить любимчика очень сложно, потому что у каждого есть своя особенность и изюминка во вкусе.





В коллекции же института представлено около 100 сортов технического назначения, остальные же – столовые. А вот для любителей выращивать виноград Владимир Устинов советует сорт «Красотка».

Владимир Устинов:

Сорт «Красотка» в 2020 году был включен в реестр. Это сорт российской селекции. Мы его изучали и передали в Госсортоиспытание. Также, к примеру, сорта «Антрацит», для защищенного грунта очень хорош сорт кишмиш «Юпитер».

Владимир Устинов:

Сейчас мы находимся возле сорта «Красень» украинской селекции. Посмотрите, насколько длинные соцветия, порядка 35-40 сантиметров. И размер ягоды будет порядка 10 граммов. Грозди – с килограмм. Сорт с розовой окраской, вытянутая ягодка. Вкус уступает внешнему виду. Внешний вид более привлекательный, нежели вкус. В отличие от «Красотки», у которой ягода внешне похожа, но и вкусовые качества – там присутствует легкий мускат, более хрустящая.



Ежедневно специалисты следят за тем, как чувствует себя ягода. Выделяют те сорта, которые наиболее пригодны для белорусских широт.