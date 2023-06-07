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Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?

07 июня 2023 19:02
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Самохваловичи известны плантациями виноградников, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В Институте плодоводства экспериментально выращивают культуру уже несколько десятков лет и отлично в этом преуспевают. Курирует коллекцию научный сотрудник Владимир Устинов.

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?-1



Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
Культура сама по себе интересная, очень неоднозначная, многоликая. По разнообразию сортов виноград – культура номер один в мире. Больше 20 тысяч сортов винограда существует в целом. У нас в Беларуси – свыше 1 000 сортов. В нашем Институте закреплено на данный момент 527 сортов. Изучаются и находятся в коллекции.

Виноград в Институте выращивают как на открытых плантациях, так и в огромных парниках. Более чем за 20 лет Владимиру удалось вырастить свыше 500 сортов винограда.

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?-3

Владимир Устинов:
При таком обилии сортов среди каждой группы, можно разделить виноград на два направления: столового и технического назначения. Это две основные группы по винограду. В мире 80 % площадей заняты техническими виноградниками для производства вина, переработки, и небольшой процент идет на соки и прочие напитки. Столовые сорта занимают по площадям в мире порядка 20 %, для употребления в свежем виде. К группе столовых еще относятся сорта изюмный, то есть кишмиши. Когда их сотни, выделить любимчика очень сложно, потому что у каждого есть своя особенность и изюминка во вкусе.

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?-6



В коллекции же института представлено около 100 сортов технического назначения, остальные же – столовые. А вот для любителей выращивать виноград Владимир Устинов советует сорт «Красотка».

Владимир Устинов:
Сорт «Красотка» в 2020 году был включен в реестр. Это сорт российской селекции. Мы его изучали и передали в Госсортоиспытание. Также, к примеру, сорта «Антрацит», для защищенного грунта очень хорош сорт кишмиш «Юпитер».

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?-9

Владимир Устинов:
Сейчас мы находимся возле сорта «Красень» украинской селекции. Посмотрите, насколько длинные соцветия, порядка 35-40 сантиметров. И размер ягоды будет порядка 10 граммов. Грозди – с килограмм. Сорт с розовой окраской, вытянутая ягодка. Вкус уступает внешнему виду. Внешний вид более привлекательный, нежели вкус. В отличие от «Красотки», у которой ягода внешне похожа, но и вкусовые качества – там присутствует легкий мускат, более хрустящая.

Ежедневно специалисты следят за тем, как чувствует себя ягода. Выделяют те сорта, которые наиболее пригодны для белорусских широт.

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?-12

Ангелина Валькович, корреспондент:
Пока я прогуливалась по теплице, заметила, что рядом с виноградом растет роза. Это специально сделано?

Владимир Устинов:
Во-первых, это эстетическое удовольствие. А во-вторых, виноград и роза дружат. Роза является индикатором мучнистой росы. На розе появляется мучнистая роса на пару дней раньше, чем на винограде. И это является знаком для виноградарей, особенно в Европе, где выращиваются устойчивые к грибковым заболеваниям. Это и есть грибковое заболевание. У винограда – милдью, оидиум, здесь на розе – мучнистая роса. Это схожее заболевание является сигналом виноградарю, что нужно срочно обработать виноград, чтобы он не заболел.

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# Растения и цветы # общество # Владимир Устинов # Ангелина Валькович # Фотофакт

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