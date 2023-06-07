Как выводят лучшие сорта черешни? Побывали в садах Института плодоводства и узнали

Ангелина Валькович, корреспондент:

Мы находимся в Самохваловичах, в Институте плодоводства. Обычно сюда журналисты приезжают в разгар сбора урожая, мы же решили посетить институт в сезон цветения малораспространенных ягодных культур, чтобы узнать о таких видах, как калина «Бульденеж», боярышник Арнольда, шиповник морщинистый. Кстати, одна из первых ягод, которая расцветает и дает урожай, – жимолость синяя.

Проезжая сады Института плодоводства, восхищаешься красотой и изобилием. Здесь на 200 гектарах находится огромное многообразие растений. Из них 90 отведено отделу селекции плодовых культур. Яблони, груши, сливы, виноград, персик, абрикос, черешня, грецкий орех и фундук. Всего более 5 500 сортов. Так, Илья Полубятко уже 10 лет работает в Институте плодоводства и занимается селекцией вишни и черешни.

Илья Полубятко, заведующий лабораторией генетических ресурсов Института плодоводства НАН Беларуси:

Данная коллекция является национальным достоянием, включена в государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние. Коллекция является уникальной, одной из самых больших в Европе. Уникальность в том, что для селекционера исходный материал является основополагающим для получения результата. То есть выбор родительских форм для гибридизации, скрещивания и выхода последующего потомства является основополагающим. Несмотря на свое южное происхождение, черешня в последние годы завоевывает все большую популярность.

Илья Полубятко:

Культура уже давно стала южной только по своему происхождению. Она достаточно хорошо культивируется у нас в республике. Даже здесь, в Минском районе, очень хорошо себя чувствует. Как видим, нагрузка урожая даже в такой год, как этот, достаточно неплохая. Очень страдает черешня не столько в наших условиях от зимних морозов, сколько от весенних заморозков во время цветения.

Главная цель селекционной работы – создание высокопродуктивных сортов, приспособленных к меняющимся условиям климата и устойчивых к особо опасным патогенам. При этом они должны обладать высокими вкусовыми и товарными качествами. Илья Полубятко:

Ведется селекция на устойчивость к болезням, крупноплодность, потому что современный потребитель избалован продукцией мирового уровня. Если говорить о черешне, размер плода должен быть более 27-28 миллиметров в диаметре и массой более восьми граммов. Это то, что продается на рынке, везется из Узбекистана, Турции, то есть из черешневых стран. При подборе сорта черешни обязательно надо учитывать зону возделывания. Все перспективные сорта проходят испытания в каждой из областей республики.

Илья Полубятко:

Дачники – это первые люди, которые пробуют отчасти экзотические для нас культуры. Хотя черешня уже стала традиционной культурой, у многих она есть на приусадебном участке. И она должна быть. По сути, она открывает сезон плодовой продукции, одна из самых ранних. А касаемо выбора ассортимента, нужно руководствоваться реестром сортов районирования. На каждую область районированы свои сорта, и выбирать его нужно, исходя из допуска по этому реестру.

– То есть в зависимости от того, в каком районе проживает человек…

– Да, поэтому наши сорта и проходят государственное сортоиспытание в различных областях. И в соответствии с этими результатами они проходят районирование и допускаются к использованию.

Что же касается самого урожая, то большое количество плодов проходит дальнейшее изучение. Всего же коллекция черешни насчитывает около 300 сортов и гибридов из многих стран. Идет постоянный поиск самых стойких и урожайных. Илья Полубятко:

Непосредственно из этого сада урожай, как правило, идет на сортоизучение. Мы его изучаем, описываем, делаем какие-то выводы и, самое главное, собираем на дальнейшую селекцию. То есть отбираем косточки, которые в дальнейшем будут прорастать и давать либо новые сорта, либо выбраковываться на стадии школки. Кстати, попробовать редкие сорта может любой желающий.