Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Устинов

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?
04 сентября 2025 14:52

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?

Белорусский виноград! Узнали, как выращивают сладкую ягоду в Минском районе
01 сентября 2025 12:51

Белорусский виноград! Узнали, как выращивают сладкую ягоду в Минском районе

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения
12 сентября 2024 10:54

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения

В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси
05 сентября 2024 16:29

В Институте плодоводства НАН выращивают более 500 сортов винограда: какой лучше растёт в Беларуси

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?
07 июня 2023 19:02

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?

Как правильно размножать виноград из черенков
25 февраля 2020 09:17

Как правильно размножать виноград из черенков

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске
04 октября 2018 12:19

«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске

Можно ли в Беларуси вырастить «заморские» культуры?
18 августа 2015 08:54

Можно ли в Беларуси вырастить «заморские» культуры?

Белорусские ученые Мечеслав Степуро и Владимир Устинов: можно ли вырастить арбуз и виноград в Беларуси?
02 сентября 2014 10:54

Белорусские ученые Мечеслав Степуро и Владимир Устинов: можно ли вырастить арбуз и виноград в Беларуси?