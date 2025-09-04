Новости по тегу #Владимир Устинов

Тысячи сортов – плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Причем большинство из них ученые создали сами.
Его выращивают во всех уголках страны, и похвалиться есть чем, несмотря на аномально дождливое и холодное лето. Правда, сроки сбора этой южной ягоды в этом сезоне немного сместились.
Экзотические овощи на белорусских приусадебных участках. Брокколи, кольраби, салат-айсберг, а еще арбузы, персики, абрикосы. Такими культурами с наших садов и огородов сегодня уже вряд ли кого удивишь. Ученые же осваивают новое направление.
С 1973 года изучают, как новые сорта адаптируются под белорусский климат.
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