Специалисты назвали топ самых распространённых заболеваний позвоночника

Малоподвижный, сидячий образ жизни, отсутствие активности приводит к недостаточному функционированию естественного мышечного корсета, удерживающего позвоночник в анатомически правильном положении. В результате этого происходит перегрузка межпозвонковых дисков с развитием в них патологического процесса. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».

Алла Гринцевич, врач-невролог:

У нас всех позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Такое заболевание, как остеохондроз, является причиной множественных бед, поэтому в топе, безусловно, остеохондроз позвоночника. Второе заболевание в топе – остеопороз, который тоже диагностируется, лечится.

Есть и еще одна примета современности, которая имеет максимальное значение для состояния позвоночника, – избыточный вес! Можно сколько угодно играть в бодипозитив, принимать и оправдывать свои лишние килограммы, но действительность неумолима: наш позвоночник выдерживает только определенный вес, а затем начинает ломаться, порою в буквальном смысле.