Специалисты назвали топ самых распространённых заболеваний позвоночника
Малоподвижный, сидячий образ жизни, отсутствие активности приводит к недостаточному функционированию естественного мышечного корсета, удерживающего позвоночник в анатомически правильном положении. В результате этого происходит перегрузка межпозвонковых дисков с развитием в них патологического процесса. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».
Алла Гринцевич, врач-невролог:
У нас всех позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Такое заболевание, как остеохондроз, является причиной множественных бед, поэтому в топе, безусловно, остеохондроз позвоночника. Второе заболевание в топе – остеопороз, который тоже диагностируется, лечится.
Есть и еще одна примета современности, которая имеет максимальное значение для состояния позвоночника, – избыточный вес! Можно сколько угодно играть в бодипозитив, принимать и оправдывать свои лишние килограммы, но действительность неумолима: наш позвоночник выдерживает только определенный вес, а затем начинает ломаться, порою в буквальном смысле.
Валерий Молостов, мануальный терапевт:
Очень большое значение имеет лишний вес, так как человек встает и нагрузка веса на эти бедные позвонки получается очень сильная. Начинают выпадать грыжи, начинают болеть межпозвоночные пространства, эти остеохондрозы. И все остальное. Конечно, человек, у которого лишний вес, больше страдает.
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