«Оказываются государством». Где узнать о соцуслугах для пожилых?

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Куда нужно обращаться для того, чтобы человека поместили [в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов – прим. ред.], какие нужны документы?