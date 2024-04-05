«Оказываются государством». Где узнать о соцуслугах для пожилых?

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Куда нужно обращаться для того, чтобы человека поместили [в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов – прим. ред.], какие нужны документы?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Все очень просто. В Минске для данных целей у нас есть прямой телефонный номер, работает контакт-центр государственных социальных услуг. По номеру 139 можно узнать о социальных услугах, которые оказываются государством и могут быть предоставлены. Есть сайт 139.бел, где также можно обратиться посредством чат-ботов. У нас в каждом районе города есть территориальный центр социального обслуживания населения, туда обращаются. Пакет документов достаточно прост: заявление, документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о состоянии здоровья.
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