Что стоит за развитием электротранспорта Минска? Поговорили с депутатом Русланом Фурсом

Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс. Сколько нового общественного транспорта появится в Минске в 2024 году? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Развитие автомобильного транспорта и транспорта общего пользования в стране происходит динамично. Какие меры в этом отношении принимаются со стороны государства?

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я думаю, что к 2025-му все вопросы будут решены. В этом году планируется получить 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, также 10 электробусов и 20 трамваев. Сколько электротранспорта находится на балансе «Минского автовокзала»?

Наталья Надольская:

Вы директор филиала «Минский автовокзал». Сколько машин на электротяге в гараже предприятия сегодня и сколько планируется в перспективе? Руслан Фурс:

На сегодня на балансе предприятия находится порядка 130 трамваев, 93 электробуса и 701 троллейбус. Из них 230 единиц с увеличенным автономным ходом. Конечно, инновационный подход решает многие задачи. И техническая составляющая данных транспортных средств намного улучшилась. Это отмечают и водители, и пассажиры. В новых микрорайонах мы стараемся запускать новый пассажирский транспорт, и это не оставляет людей равнодушными. О безбарьерной среде в общественном транспорте

Наталья Надольская:

Важное требование к городскому общественному транспорту – безбарьерная среда. Совсем скоро появятся новые низкопольные трамваи. В чем их преимущество? Они позволяют людям на колясках свободно перемещаться по Минску? Руслан Фурс:

Все троллейбусы Минсктранса низкопольные. В этом году планируется закупить еще 20 трамваев для удобства. В прошлом году мы на автовокзале оборудовали все тротуары тактильной плиткой, чтобы человек с ограниченными возможностями мог спокойно следовать, зная, куда он идет. Также размещены информационные указатели со шрифтом Брайля. Прикоснувшись рукой, человек может прочитать, где он сейчас находится, куда ему следовать и что он там найдет. Насколько активно внедряются на автовокзале инновации?

Руслан Фурс:

На Минском автовокзале есть электронная очередь, терминалы, на которых пассажиры могут приобрести билеты на пригородные перевозки. Недавно мы выдали смартфоны контролерам, на которые устанавливается программа, чтобы он видел, когда человек оплатил, в каком транспорте и так далее. О количестве и классности водителей

Наталья Надольская:

Невозможно работать без надежного и профессионального коллектива. Расскажите о своих сотрудниках. Говорят, что сегодня стоит вопрос с количеством и классностью водителей. На вашем предприятии такая проблема существует? Руслан Фурс:

По нехватке водителей это составляет 6-7 %. Я считаю, что это не так уж и много, так как на оказании транспортной услуги и той работе, которую делает Минсктранс, это не сказывается. Системой видеонаблюдения оборудовано 99 % подвижного состава. Работа водителей отслеживается. Если есть нарушение (разговаривает по телефону, курит и не замечает человека, который пришел за талоном), к нему будут приняты определенные меры, чтобы в дальнейшем минимизировать подобные происшествия. С какими вопросами обращаются к депутату?