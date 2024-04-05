Что стоит за развитием электротранспорта Минска? Поговорили с депутатом Русланом Фурсом
Экономичность, экологичность, снижение энергозатрат. Что еще стоит за развитием электротранспортного направления в столице, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии депутат Минского городского Совета депутатов Руслан Фурс.
Сколько нового общественного транспорта появится в Минске в 2024 году?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Развитие автомобильного транспорта и транспорта общего пользования в стране происходит динамично. Какие меры в этом отношении принимаются со стороны государства?
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я думаю, что к 2025-му все вопросы будут решены. В этом году планируется получить 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, также 10 электробусов и 20 трамваев.
Сколько электротранспорта находится на балансе «Минского автовокзала»?
Наталья Надольская:
Вы директор филиала «Минский автовокзал». Сколько машин на электротяге в гараже предприятия сегодня и сколько планируется в перспективе?
Руслан Фурс:
На сегодня на балансе предприятия находится порядка 130 трамваев, 93 электробуса и 701 троллейбус. Из них 230 единиц с увеличенным автономным ходом.
Конечно, инновационный подход решает многие задачи. И техническая составляющая данных транспортных средств намного улучшилась. Это отмечают и водители, и пассажиры. В новых микрорайонах мы стараемся запускать новый пассажирский транспорт, и это не оставляет людей равнодушными.
О безбарьерной среде в общественном транспорте
Наталья Надольская:
Важное требование к городскому общественному транспорту – безбарьерная среда. Совсем скоро появятся новые низкопольные трамваи. В чем их преимущество? Они позволяют людям на колясках свободно перемещаться по Минску?
Руслан Фурс:
Все троллейбусы Минсктранса низкопольные. В этом году планируется закупить еще 20 трамваев для удобства.
В прошлом году мы на автовокзале оборудовали все тротуары тактильной плиткой, чтобы человек с ограниченными возможностями мог спокойно следовать, зная, куда он идет. Также размещены информационные указатели со шрифтом Брайля. Прикоснувшись рукой, человек может прочитать, где он сейчас находится, куда ему следовать и что он там найдет.
Насколько активно внедряются на автовокзале инновации?
Руслан Фурс:
На Минском автовокзале есть электронная очередь, терминалы, на которых пассажиры могут приобрести билеты на пригородные перевозки.
Недавно мы выдали смартфоны контролерам, на которые устанавливается программа, чтобы он видел, когда человек оплатил, в каком транспорте и так далее.
О количестве и классности водителей
Наталья Надольская:
Невозможно работать без надежного и профессионального коллектива. Расскажите о своих сотрудниках. Говорят, что сегодня стоит вопрос с количеством и классностью водителей. На вашем предприятии такая проблема существует?
Руслан Фурс:
По нехватке водителей это составляет 6-7 %. Я считаю, что это не так уж и много, так как на оказании транспортной услуги и той работе, которую делает Минсктранс, это не сказывается.
Системой видеонаблюдения оборудовано 99 % подвижного состава. Работа водителей отслеживается. Если есть нарушение (разговаривает по телефону, курит и не замечает человека, который пришел за талоном), к нему будут приняты определенные меры, чтобы в дальнейшем минимизировать подобные происшествия.
С какими вопросами обращаются к депутату?
Руслан Фурс:
Несколько дней назад ко мне обратились жители моего избирательного округа с просьбой сделать косметический ремонт подъезда. Я отправил в администрацию письмо с разъяснением согласно законодательства. После разъяснения администрации будет предоставлен ответ.
Когда было пикетирование, ко мне подошел молодой человек и попросил организовать стройку автостоянки возле дома.
Я считаю, что депутата должны знать в лицо. Он должен быть максимально открыт, уметь выслушать и оказать максимальное содействие в решении той или иной проблемы.
Про Год качества и задачи на ближайшую пятилетку
Руслан Фурс:
Задачи – услышать каждого, помочь городу реализовать планы и ни в коем случае не оставаться в стороне. Наблюдателей здесь быть не может.
В Год качества сделаем все, чтобы оказывать транспортные услуги без перебоев, чтобы не было нареканий граждан. Я считаю, что Год качества послужит индикатором, чтобы выявить недочеты и постараться сделать все, чтобы наш город развивался.
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