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Лукашенко заявил, что повышать платежи за ЖКУ более чем на 5 долларов не планируется

31 марта 2023 12:01
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Для населения увеличивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги более чем на пять долларов в эквиваленте не планируется, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Глава государства отметил, что для тех, кто принципиально не трудоустроен или беглых, тарифы определены по полному коэффициенту. Во время Послания Президент поручил КГК проверить, соблюдены ли эти условия. Что касается оплаты для населения, увеличивать, как и договорились, тарифы более чем на пять долларов в эквиваленте не будем, обозначил Лукашенко. Президент дополнил, что и это притом, что нагрузка на сотрудников коммунальной сферы колоссальная.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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