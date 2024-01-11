Андрей Муковозчик: качество гуманитарных наук – основа качественной журналистики

Понимаете, какого уровня задачу ставят перед собой наши товарищи? Китайская история сама по себе наполнена цикличностью. Да еще и капитализму, как известно, имманентно присущи кризисы, лопающиеся малыми или уж как получится войнами. Плюс коррупция. Китайцы хотят ее искоренить. Си Цзиньпин призвал к «скоординированным действиям, направленным на то, чтобы кадровые работники не осмеливались, не имели возможности и не имели желания становиться коррупционерами». Обратите внимание на излюбленную китайскими мыслителями триединую формулу. И эти действительно амбициозные цели наши друзья полагают достижимыми в том числе потому, что «за последние 10 лет благодаря практике и теоретическим исследованиям всестороннего устрожения внутрипартийного управления был достигнут ряд важных теоретических результатов, которые системно отвечают на важные вопросы».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Качество гуманитарных наук есть одна из основ качественной журналистики. И сейчас я постараюсь это для вас обосновать. Наш белорусский вопрос построения социально ориентированного государственного капитализма в одной отдельно взятой стране меркнет по сравнению со сложностями, встающими, к примеру, перед китайской наукой. Выступая на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин отметил: «КПК, будучи крупнейшей в мире марксистской правящей партией, столкнулась со стратегическими вопросами: как вырваться из исторического цикла подъемов и спадов, как партия может оставаться непоколебимой в своем обязательстве никогда не менять свою природу, свои убеждения и свой характер?»

Андрей Муковозчик:

Вот это и есть качественное улучшение и реальный результат в науках управления, обществоведения, социологиях и вообще – в гуманитарных науках. А у нас имеется разработанная теория государственного капитализма? Что-то я не встречал. То есть госкапитализм вокруг нас есть, а науки о нем у нас нет? Непорядок, некачественная работа.

Далее. В белорусском обществе как-то не прижился тезис, широко распространенный у наших российских братьев и соседей, что, мол, «рыночек порешает». В этом смысле оставшиеся в морозы без тепла подмосковные кварталы, помимо естественного сочувствия и желания помочь, дают и пищу пытливым гуманитарным умам. «После аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода был запущен процесс его национализации». То есть патронный завод был частным. Все два года специальной военной операции и много лет до нее завод по производству боеприпасов был независимым игроком рынка, как оно при капитализме и положено.

Вопросы, которые у белорусов просто сами слетают с языка: а продавал хозяин те патроны по коммерческой цене? А куда – отгружал тому или тем, кто больше предложит? Мог ли владелец попросту остановить свой частный завод – ну, надоело ему, решил передохнуть малек, частное же дело? А калибр – какой калибр был у тех патронов: 5,45, как у калаша, или 5,56, как в НАТО? Невероятно трудно рядовому белорусу (да еще и в условиях военной операции на всю страну) представить себе пыхтящий неподалеку кирпичной трубой частный свечной, извините, патронный заводик. Это означает, что нам с вами не так много и надо добавить для качественного осмысления (или качественно нового, тут как пойдет) окружающей жизни. Но добавить, безусловно, надо. Еще и вот почему. Цитирую: «Доля россиян, поддерживающих необходимость государственной цензуры, на сегодня составляет 63 %». И дело отнюдь не в СВО. В 2008 году таковых было 58 %.