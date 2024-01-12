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В Беларуси проходят пикеты по сбору подписей для выдвижения кандидатов в депутаты

12 января 2024 06:45
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Пикеты по сбору подписей для выдвижения кандидатов в депутаты проходят в Беларуси. Гражданам, желающим оставить свою подпись, при себе необходимо иметь паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходят пикеты по сбору подписей для выдвижения кандидатов в депутаты-1

В Бресте организованы две площадки в торговых центрах, здесь многолюдно. Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 17 декабря и проходит до 15 января включительно. Уже завершилось образование избирательных участков. В юго-западном регионе их 870. Впервые в области создано восемь избирательных участков. Они находятся в новых микрорайонах в Московском районе Бреста, а также в Лунинецком и Кобринском районах.

# Выборы в Беларуси # общество

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