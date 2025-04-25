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Спасо-Евфросиниевский монастырь готовится отметить 900-летие со дня основания

25 апреля 2025 17:22
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Спасо-Евфросиниевский женский монастырь готовится отметить знаковую дату 900-летия со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что торжества нужно провести на самом высоком уровне, сегодня говорили на заседании республиканского оргкомитета под руководством вице-премьера Владимира Караника. 

Спасо-Евфросиниевский монастырь готовится отметить 900-летие со дня основания-2

В режиме видеоконференции к обсуждению присоединились представители святой обители и власти на местах. Спасо-Евфросиниевский женский монастырь – это один из ведущих духовных центров православия, куда ежегодно стремятся сотни тысяч паломников. Он занимает особое место в истории страны. 

Конференции, духовно-просветительские проекты в честь юбилея святыни запланированы по всей Беларуси. Но центром торжеств 5 июня станет именно древний Полоцк. Ожидается, что в праздновании примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Спасо-Евфросиниевский монастырь готовится отметить 900-летие со дня основания-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Предусматривается целый ряд мероприятий духовно-просветительского характера: конференции, создание спектаклей, фильмов. И, конечно, большое внимание уделяется по освящению образа святой Евфросинии, заступницы белорусского народа, среди молодежи, среди учащейся молодежи, чтобы они знали духовные истоки белорусского народа.

Сегодня на территории святыни продолжаются реставрационные работы. Завершены они будут в срок, чтобы каждый желающий смог принять участие в юбилейных мероприятиях.

# Православные в Беларуси # Александр Румак

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