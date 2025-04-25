Спасо-Евфросиниевский монастырь готовится отметить 900-летие со дня основания

Спасо-Евфросиниевский женский монастырь готовится отметить знаковую дату 900-летия со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что торжества нужно провести на самом высоком уровне, сегодня говорили на заседании республиканского оргкомитета под руководством вице-премьера Владимира Караника.

В режиме видеоконференции к обсуждению присоединились представители святой обители и власти на местах. Спасо-Евфросиниевский женский монастырь – это один из ведущих духовных центров православия, куда ежегодно стремятся сотни тысяч паломников. Он занимает особое место в истории страны.

Конференции, духовно-просветительские проекты в честь юбилея святыни запланированы по всей Беларуси. Но центром торжеств 5 июня станет именно древний Полоцк. Ожидается, что в праздновании примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.