Подрывали танки, приносили партизанам еду, под пулями тащили в укрытие раненых солдат: как собаки воевали в Великой Отечественной

Среди имён героев Великой Отечественной в историческом хаосе затерялись сотни или даже тысячи «кличек» особенных солдат. Эту неудивительную для военного времени историю Татьяна Андреева рассказывает с дрожью в голосе в программе «Специальный репортаж». В своей книге писательница собрала не один десяток таких леденящих эпизодов, но говорить о животных на поле боя спокойно не может до сих пор.

Татьяна Андреева, писатель:

На животное надевался вьюк со взрывчаткой. Дрессировка была, конечно, жестокая, животное не кормили, а под днищем танка ставили еду. Собака бежала под танк, срабатывал механизм, погибала и собака, и танк взрывался. Служба была такая засекреченная, что ничего не знали. Назывался «37-ой инженерный батальон», а это были собаководы. Помогали они очень, это известный факт, нашим белорусским партизанам. Партизаны сидели в болотах, в топях, и, чтобы отправить им продукты, боеприпасы, применяли собак.

Опыт служебного собаководства после Первой мировой войны был практически утерян. Школу профессиональных собак-солдат возродили лишь в 1924 году. Клички хвостатых студентов Центрального учебно-опытного питомника в Москве впоследствии стали нарицательными.

В этом же году первые выпускники успешно показали себя в белорусских погранотрядах. Трудно представить, что с первых дней Великой Отечественной войны собак в кратчайшие сроки обучали минированию, задержанию и оказанию медицинской помощи. Псы доставляли стратегически важные сведения, оружие и провизию, под пулями тащили в укрытие раненых солдат. Срок их верной службы, зачастую, прерывался последним смертельным заданием. Но были и те, кому было предначертано пройти войну до самого конца.

Так сколько же их, подающих голос во имя Победы? По приблизительным подсчётам общая численность собак, задействованных в годы войны только в армии, превышала 68 тысяч. Сосчитать по кличкам всех вряд ли удастся. А вот урон из боевых рапортов с пометкой «собачье дело» более красноречив.