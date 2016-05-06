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Спасибо за мирное небо: ветеранов чествовали на приеме у губернатора Витебской области

06 мая 2016 13:18
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Новости Беларуси. Тех, кто прошел дорогами войны, чествовали 6 мая в Витебском облисполкоме. В списке приглашенных – два десятка ветеранов: партизаны, подпольщики, фронтовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи, которые накануне 9 Мая проходят повсеместно, подчеркивают не только важность великого праздника, но и особое отношение белорусов к ветеранам, благодаря которым выросло уже несколько поколений, не знающих страшного слова война. 

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
71 год мы живем мирно и спокойно. Это благодаря прежде всего вам и всем тем, кто с нами не присутствует.

Аркадий Одноруков, ветеран Великой Отечественной войны:
Чувствую, что это действительно праздник, самый большой для меня. Я его встречал, окончание войны, в пригороде Праги.

# общество # Ветеран войны # Николай Шерстнев

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